Banche: tavolo tecnico con Regione Abruzzo su sviluppo e credito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - Un tavolo tecnico per la gestione dei vari strumenti agevolativi in modo da veicolare la liquidita' alle imprese in modo corretto e tempestivo. E' l'idea emersa in un incontro della Commissione regionale Abi Abruzzo con il presidente del Consiglio regionale abruzzese Lorenzo Sospiri. Un'occasione di confronto, si legge in una nota di Abi Abruzzo, sulle prospettive di sviluppo delle imprese locali concentrandosi su tutte le tematiche legate al credito e alla disponibilita' di agevolazioni e contributi, relativi a fondi statali, locali e strutturali europei; nonche' alla gestione degli strumenti finanziari attivabili in favore della filiera produttiva.

'Da parte della Regione Abruzzo c'e' la massima disponibilita' al confronto costruttivo e al dialogo" ha dichiarato Sospiri. "Siamo pronti a confrontarci con il mondo bancario per trovare soluzioni comuni, eventuali correttivi, e magari ricevere preziosi consigli su azioni da intraprendere in campo economico".

Secondo Valeria Nina Fransceschini, presidente di Abi Abruzzo, "Pur di fronte alla disponibilita' di sostegno del settore bancario, in questo particolare momento di incertezza, le imprese rallentano i piani di investimento e diventa dunque fondamentale rinnovare i sistemi di garanzia per stimolare nuova domanda e incoraggiare sul terreno della progettualita'. Allo stesso tempo - aggiunge l'esponente dell'Abi - e' fondamentale ricorrere a meccanismi agevolativi evitando tuttavia la frammentazione delle risorse su strumenti diversi per ogni territorio che rischiano di creare confusione, duplicazioni e difficolta' operative, sia per le imprese che per il settore bancario".

