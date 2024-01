Banche: Sileoni, nascita terzo polo schiaccerebbe piccoli istituti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - 'Vorrei essere chiaro ed esprimere nettamente il mio pensiero rispetto all'attuale e prossima futura situazione del settore bancario: un'eventuale nascita del terzo gruppo, nel giro di poco tempo schiaccerebbe inevitabilmente ancora di piu' le piccole banche che nel medio termine rischierebbero davvero grosso, proprio perche', in silenzio e senza squilli di trombe, la Bce ha in mente una precisa strategia: quella di arrivare alla diminuzione dei grandi gruppi bancari, spingendo il piu' possibile verso ulteriori aggregazioni'. Lo ha dichiarato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, aprendo il 128esimo consiglio nazionale. La Bce, ha aggiunto, 'lo fa per due motivi: per limitare i rischi sull'erogazione del credito e per aumentare ancora di piu' il proprio potere decisionale gia' straripante'. 'La classe politica europea non e' oggi e non sara' mai domani nelle condizioni di dissentire ed intervenire - ha concluso -. La finanza per ancora troppo tempo avra' la meglio sulla politica'.

Ppa-

(RADIOCOR) 09-01-24 15:06:59 (0416) 5 NNNN