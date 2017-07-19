Banche: Sileoni (Fabi), nessuno si defilera' da contributo a manovra

Meloni ha indicato sanita' come finalita' delle risorse (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 ott - Il contributo chiesto dal Governo alle banche per la manovra 2026 sara' destinato a sostenere le spese per la sanita', secondo le dichiarazioni della presidente Meloni e per questo motivo, a giudizio di Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi, "nessu banchiere si defilera' conoscendone le sensibilita' sociali". Sileoni, nel corso di un intervento televisivo, ha aggiunto che 'l'elemento critico di tutto il dibattito sulla legge di bilancio e e' rappresentato da una settimana di incertezza che ha portato i titoli del settore bancario a calare molto in Borsa". L'esponente sindacale ha quindi ribadito il rischio che "le tasse in piu', vengano recuperate dalle banche con maggiori costi sui servizi pagati dalla clientela, come i conti correnti. Spetta a tutta la politica evitare che cio' accada, tenuto conto che associazioni dei consumatori e sindacati non hanno gli strumenti per vigilare o per fermare determinati comportamenti'.

red-Ggz

