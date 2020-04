Banche: Sabatini, norme Ue restano di elevata gravosita' per lavoro bancario -2

Accelerare tempi per garanzie con intervento Cdp. Piu' fondi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 apr - Per l'Abi, inoltre, "in coerenza con i maggiori margini di flessibilita' accordati a livello europeo, la quota garantita deve essere elevata a un livello ben superiore dell'attuale 33%. La modifica del quadro temporaneo degli aiuti di Stato amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati membri possono erogare alle imprese in difficolta'. Consente ora agli Stati membri di concedere garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio, questa opportunita' deve essere sfruttata nei prossimi provvedimenti"

Nel documento depositato in Commissione si fa inoltre rilevare che "occorre accelerare l'attuazione di quanto previsto in materia di 'Garanzia a favore delle imprese con intervento della Cdp'. Tali misure si pongono come complementare rispetto alle altre misure specificatamente dedicate alla Pmi, in quanto riguarda il mondo delle imprese senza differenziazione dimensionale". Secondo l'Associazione bancaria "la celere emanazione del decreto attuativo consentira' di attuare soluzioni positive come quelle che sono state realizzate in passato, durante la crisi finanziaria, attraverso appositi protocolli tra Abi e Cdp da prevedere normativamente". E si segnala, al riguardo, che "occorre aumentare in modo significativo la dotazione di risorse, oggi di soli 500 milioni di euro"

Per Abi, infine, "e' opportuno semplificare ulteriormente le modalita' di accesso alla garanzia del Fondo, soprattutto in relazione alle operazioni di finanziamento di minore dimensione. In questa logica, si propone l'estensione della procedura facilitata senza valutazione del merito di credito per le domande di garanzie relative a finanziamenti fino a 100 mila euro (dagli attuali 25 mila euro)".

Bof

