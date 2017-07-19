Banche: Rottigni (Abi), riduzione presenza fisica non riguarda solo nostro settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 nov - La 'desertificazione' bancaria in Italia, in particolare nelle aree interne del Paese, entra tra i temi di domanda di senatori e deputati nel corso delle audizioni sul Ddl bilancio al Direttore generale dell'Abi, Marco Elio Rottigni.

"Vivo anch'io in una comunita' montana, per cui conosco un po' il tema di primo acchito" risponde Rottigni. "Credo che sia un contesto economico globale, cioe' che il frutto ovviamente di una riduzione della presenza fisica in alcune zone rappresenti poi un quadro molto piu' complessivo che non attiene solo al mondo delle banche ma piu' in generale al mondo delle rappresentanze tutte ovviamente, per cui credo che questo sia il tema". L'esponente dell'associazione di palazzo Altieri aggiunge che l'avanzata dell'utilizzo digitale dei servizi bancari non solo da parte dei piu' giovani "ma anche dei soggetti age' come me".

Ggz.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 03-11-25 20:04:08 (0662)PA 5 NNNN