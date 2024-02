Banche: risiko riparte dalla Sicilia, Sant'Angelo cerca un partner - FOCUS

Per il mercato candidato potenziale e' Popolare Ragusa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 feb - Il 'risiko' bancario riparte a sorpresa dalla Sicilia, con l'annuncio della Popolare di Sant'Angelo dell'avvio della ricerca di un partner per l'aggregazione dietro un, quasi palese, 'pressing' della Banca d'Italia. La piccola popolare guidata da Ines Curella, secondo fonti di mercato, potrebbe cercare un 'promesso sposo' all'interno del settore e gli occhi convergono su una delle realta' piu' solide della categoria: la corregionale Banca Agricola di Ragusa, in grado, per 'taglia', di valutare l'ipotesi. E' possibile che il dossier arrivi sul tavolo di altre realta' del Sud del mondo delle popolari prima che si arrivi alle alternative di un 'cavaliere bianco' come un fondo o addirittura ad un'aggregazione previa trasformazione in spa, come e' avvenuto nel caso di Popolare di Bari, ma in circostanze completamente diverse. La Popolare di Sant'Angelo, dopo una lunga ispezione da parte della Banca d'Italia, ha approvato il bilancio 2022 solo a meta' della scorso anno. Sul bilancio 2022 ha espresso giudizio negativo il revisore Pwc con l'aggiunta di una dichiarazione di impossibilita' ad esprimere un giudizio "sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio". Alla 'bocciatura' del revisore ha fatto da contr'altare il collegio sindacale che valuto' come "non condivisibile" il giudizio di Pwc e concluse che "nonostante il giudizio negativo espresso dalla societa' di revisione, il Collegio sindacale ritiene che resti ferma la possibilita' per i soci di approvare il bilancio 2022".

Ggz

(RADIOCOR) 13-02-24 20:11:06 (0730) 5 NNNN