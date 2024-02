Banche: Pedranzini, gigantismo illusione, istituti di territorio fondamentali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Sondrio, 23 feb - 'Malgrado le illusioni del gigantismo bancario, le banche di territorio, spesso di piccola e media dimensione, restano fondamentali per rispondere alle sfide del mercato'. Lo ha dichiarato il consigliere delegato della Banca Popolare di Sondrio, Mario Alberto Pedranzini, a conclusione del convegno "Sviluppo e sistema bancario. Linee guida per un nuovo progresso", promosso dall'istituto in collaborazione con la societa' di consulenza aziendale Vitale Zane & Co. 'Malgrado tutti gli squilibri con cui in questi anni e' smisuratamente cresciuta la finanza mondiale e malgrado il gigantismo industriale favorito dalla Bce, le banche del territorio mantengono la loro importanza per lo sviluppo e la loro capacita' di generare reddito', ha aggiunto. 'Non e' vero quindi che la redditivita' dipende dalle dimensioni del capitale - ha rivendicato Pedranzini citando l'intervento di Marco Onado, docente presso il dipartimento di Finanza all'Universita' Bocconi -, ma soprattutto dalla qualita' del management, cioe' dalla sana e prudente gestione nel fare banca'. 'La sfida del mercato imposta dalla trasformazione forzata in Spa e' stata vinta da quelle Popolari che non hanno ceduto alla lusinga delle fusioni e delle concentrazioni a tutti i costi, ma che nella trasformazione della forma giuridica hanno saputo conservare la loro funzione solidaristica di banche del territorio', ha detto ancora Pedranzini. 'Questa spinta all'economia - ha concluso - e' una delle funzioni fondamentali che devono ritrovare tutti gli istituti di credito e che adesso e' sostenuta soprattutto dalle cosiddette banche di territorio, specialmente in un Paese come l'Italia, caratterizzato da un altissimo numero di piccole e medie imprese'. A.l convegno hanno partecipato, tra gli altri, anche Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di Economia politica all'Universita' Cattolica, e Anna Gervasoni, prorettrice della Liuc Universita' Cattaneo e direttrice generale dell'Aifi.

