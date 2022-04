Banche: Patuelli, chiusure sportelli? La risposta e' solo nella concorrenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cagliari, 08 apr - Di fronte alle chiusure di sportelli da parte delle banche e "la soluzione non e' il dirigismo ma la concorrenza", osserva il presidente dell'Abi Antonio Patuelli interpellato a margine del congresso dell'Acri sullo 'spopolamento' degli sportelli bancari nelle aree interne della Sardegna. "E' difficile tenere gli sportelli aperti se sono in perdita e nessuna autorita' puo' dire a una banca non chiudere o apri uno sportello se non c'e' convenienza economica". Il settore bancario, ricorda il presidente dell'Abi, deve tenere conto di oltre dieci anni di "tassi infimi" che hanno avuto un impatto sulla redditivita'. Secondo Patuelli a una banca che si ritira da un territorio ne puo' subentrare un'altra "la concorrenza e' quella che risolve il problema".

