Banche: Patuelli, 'combatteremo per evitare un credit cruch'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 nov - Le banche italiane in questa fase di stretta monetaria "combatteranno per evitare il credit crunch". Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli rispolvera una parola finita nel dimenticatoio in questi ultimi anni di tassi negativi, di politica monetaria ultra espansiva e di liquidita' abbondante e torna ad evocare lo spauracchio di inizio Millennio, quello della chiusura del 'rubinetto' del credito, in particolare per le imprese. E' il contesto a preoccupare il presidente dell'Abi che non ha i numeri a consuntivo delle trimestrali a disposizione dei singoli banchieri e quindi guarda alle prospettive tenendo a mente l'effetto "ritardato" sulla qualita' del credito che deriva dal rallentamento dell'economia. Per le banche "la chiusura dell'anno meno positiva e il 2023 sara' in salita con la guerra non conclusa e i tanti problemi irrisolti". Le banche si sono rafforzate patrimonialmente - osserva nel corso di un seminario con la stampa italiana - ma se guardo i bilanci dei nove mesi vedo effetti nefasti sui patrimoni delle banche dalla crescita dei tassi" della Bce. Questi ultimi "sono missili a testata multipla: nell'immediato aumentano i ricavi ma non e' una festa" aggiunge indicando i maggiori costi per la raccolta e la svalutazione dei titoli in portafoglio connessi all'aumento dei tassi di riferimento.

"I maggiori utili non e' ricchezza a prescindere, dovremo accantonare di piu' per far fronte al deterioramento degli indici patrimoniali". Gli fa eco il Direttore generale, Giovanni Sabatini: "la redditivita' e' in ripresa ma resta sotto pressione" nota con la Vigilanza Bce che non molla la presa e fa continui richiami a considerare i rischi emergenti.

Ggz

(RADIOCOR) 21-11-22 10:00:00 (0185) 5 NNNN