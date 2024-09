Banche: Padoan, evoluzione sistema puo' avere due direzioni

Uno stagnante, l'altro con occasioni da cogliere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 set - Ci sono due volti possibili nell'evoluzione dell'Unione bancaria in Europa. Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit, ad una domanda sul futuro dell'Unione bancaria, alla luce che vede il suo istituto potenziale protagonista della prima vera aggregazione cross border, quella con Commerzbank, una sola cosa la vuole dire. L'evoluzione del sistema bancario e finanziario osserva puo' avere due volti: "uno stagnante, dove non si muove nulla, oppure un sistema nel quale se si presentano le occasioni qualcuno potrebbe avere voglia di approfittarne".

Padoan interviene alla presentazione del libro scritto a quattro mani con Paolo Guerrieri 'Europa sovrana - le tre sfide di un mondo nuovo'. Sull'Unione bancaria interviene anche l'ex Direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, con un giudizio netto: "va cambiata profondamente".

Rossi ricorda come nacque il progetto dieci anni fa, a poche settimane dal decennale dell'avvio della Vigilanza unica.

"L'euro e' stato un balzo in avanti straordinario mentre l'Unione bancaria e' stata un passo indietro". Secondo Rossi "L'Unione bancaria non e' stata un modo di far avanzare un'unificazione settoriale, e' stata travestita da evento europeo ma e' stata in realta' una composizione di una crisi tra Stati". A giudizio di Rossi ci vorra' una nuova forte crisi per rilanciare il progetto europeo come preconizzava Jean Monnet secondo il quale questo e' l'unico modo per far avanzare il progetto europeo. "Quando arrivera' una nuova crisi forse gli europei si diranno che bisogna fare qualcosa, certamente cosi' si va a sbattere".

