Banche: Padoan, 'Basilea3 e' bloccata, vittima delle scelte di Trump'

No comment su andamento offerta su Commerzbank (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 lug - L'implementazione delle regole di Basilea3 sui requisiti patrimoniali delle banche e' 'bloccata da tempo, vittima delle scelte di Trump ed e' un vero problema perche' impedisce alle banche europee di diventare banche globali'. Cosi' il Presidente di UniCredit Pier Carlo Padoan nel corso di un intervento allo Iai alla presentazione del volume della rivista di Politica economica. Al termine Padoan non ha voluto commentare l'andamento dell'offerta di UniCredit su Commerzbank con i cronisti: 'i numeri sono pubblici ma i commenti sono privati' si e' limitato a dire congedandosi.

Ggz

(RADIOCOR) 06-07-26 19:26:10 (0573) 5 NNNN