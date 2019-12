Banche: ok cessione sofferenze di 12 istituti, cartolarizzazione da 826,7 mln

Nove sono popolari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - E' stata perfezionata la cartolarizzazione multioriginator denominata Pop Npls 2019, originata da 12 banche di cui 9 banche popolari. L'operazione di cartolarizzazione ha un valore lordo esigibile pari a 826,7 milioni e per la stessa verra' a breve richiesta la garanzia dello Stato Italiano Gacs sulla tranche senior. Gli istituti coinvolti sono: Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca di Credito Popolare, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Cassa di Risparmio di Asti, Biver Banca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, Banca di Cividale, Banca di Piacenza, Banca Popolare Pugliese, Banca Popolare del Lazio, Banca Popolare del Frusinate, Banca Popolare di Fondi, Banca del Sud. Il portafoglio di crediti in sofferenza ceduto al veicolo Pop Npls 2019 e' composto da crediti garantiti da ipoteche di primo grado per il 56% e da crediti garantiti da ipoteche di grado superiore al primo e unsecured per il restante 44 per cento. Nell'ambito dell'operazione Pop Npls 2019, Luzzatti ha svolto il ruolo di coordinatore delle banche partecipanti all'operazione mentre Jp Morgan ha svolto il ruolo di arranger.

