Banche: Nordest, Bcc Civibank verso trasformazione in Spa

Ad Aprile l'assemblea dei soci per il voto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 29 mar - Il Cda della banca di credito cooperativo di Cividale del Friuli (Civibank) convoca l'assemblea dei soci (per il 12 aprile e in seconda battuta per il 14) per approvare il bilancio e la trasformazione della storica Bcc nata nel 1886 in Societa' per Azioni e in Societa' Benefit.

Civibank ha chiuso il 2020 con con una crescita dell'utile di oltre il 148% a 6,8 milioni di euro e una raccolta a 4,232 mld euro (+10,7% rispetto al 2019).

'Sottoponiamo al voto dei nostri Soci un grande progetto finalizzato a rafforzare la nostra crescita supportando il territorio, pur mantenendo l'identita' caratteristica di Banca indipendente per il Nordest - ha detto Michela Del Piero, presidente di CiviBank. - I risultati positivi del 2020, con un incremento dell'utile, il rafforzamento della solidita' patrimoniale e l'aumento degli impieghi, confermano che siamo sulla strada giusta, e ci fanno credere di poter realizzare gli obiettivi previsti dal nostro Piano Strategico. Per raggiungerli dobbiamo pero', a nostra volta, crescere ed evolvere. La trasformazione in S.p.A. e, al contempo, in Societa' Benefit e' una tappa fondamentale per raggiungere la meta che ci siamo posti. Essere Societa' per Azioni significa aumentare l'attrattivita' dell'istituto verso gli investitori, pur mantenendo intatta la nostra identita' di banca autonoma; l'obiettivo e' che questa trasformazione si trasmetta positivamente anche al valore delle azioni'.

