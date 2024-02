Banche: meno desertificazione in Puglia, 3 nuove Bcc tra Foggia e sud est barese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bari, 27 feb - Cresce il numero delle Bcc in Puglia, a nord della regione come nel sud est barese. A nord, destinata a servire Foggia ed i comuni dell'hinterland, aprira' i battenti sabato prossimo uno sportello della Bcc di Canosa e Loconia (gruppo Bcc Iccrea) fondata nel 1959 ed attiva nell'area a confine tra la Capitanata e la provincia Barletta-Andria-Trani (Bat).

Distribuita tra Canosa, Barletta, Cerignola e San Ferdinando di Puglia, la Bcc, guidata da Antonio Sabatino, sbarchera' nel capoluogo dauno con uno sportello che, secondo il piano industriale, dovrebbe raggiungere, nel 2028, quasi 55 milioni di prodotto bancario lordo tra raccolta globale (34 milioni) e impieghi alla clientela per quasi 20. L'area di operativita' coincide con quella della Valle dell'Ofanto nella quale, spiega il dg della banca, Luca Loconte, "C'e' una forte domanda di mezzi finanziari per sostenere soprattutto, ma non solo, l'attivita' economica principale costituita da agricoltura e agroalimentare". Per questa Bcc l'allargamento della rete verso il nord della regione coincide con la chiusura di un esercizio 2023 molto positivo con 3.5 milioni di utile lordo, 193 milioni di raccolta globale e 118 di impieghi. Nel sud est barese le nuove filiali sono quelle della Bcc di Castellana Grotte (gruppo Bcc Iccrea) presieduta da Augusto Dell'Erba che aggiungera', ai 13 sportelli esistenti, quelli di Monopoli, a luglio prossimo, e di Noicattaro, entro l'anno. Le 3 nuove Bcc segnalano un dinamismo ancora piu' significativo perche' in controtendenza, rispetto ai dati dell'Osservatorio della First-Cisl, che documentano una desertificazione bancaria crescente nella regione, tra calo di lavoratori occupati, chiusure di altre filiali e aumento dei comuni senza piu' neanche uno sportello bancario, ormai uno su quattro. Nel 2023 la regione e' stata tra le meno colpite dal fenomeno - a differenza di Marche, Abruzzo, Lombardia, Sicilia e Calabria - e le province meno desertificate sono quelle della Bat e di Brindisi.

