Banche: Giorgianni (FdI), interrogazione al Mef su profitti da dati clienti

Trasparenza e possibili compensazioni a correntisti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 dic - 'Le banche italiane stanno costruendo una quota crescente dei loro profitti non solo su conti e servizi tradizionali, ma sulla monetizzazione dei dati personali dei clienti, spesso senza adeguata trasparenza. Un fenomeno confermato da recenti inchieste giornalistiche, che mostrano come gli istituti raccolgano e utilizzino enormi quantita' di informazioni comportamentali, come abitudini di spesa, preferenze commerciali e profili di rischio per marketing, vendita di prodotti e sviluppo di modelli di intelligenza artificiale.

Per questo ho depositato un'interrogazione al ministro dell'Economia per chiarire quanto valga davvero la profilazione dei correntisti, come vengano usati questi dati e quali tutele concrete siano garantite ai risparmiatori". Lo annuncia in una nota la deputata Letizia Giorgianni (FdI).

"Le informative privacy, un tempo brevi e leggibili, sono diventate - evidenzia, tra l'altro - documenti di parecchie pagine, spesso incomprensibili per un cittadino medio. Eppure dietro quella firma obbligatoria si nasconde un sistema che monetizza ogni informazione del cliente: secondo le inchieste, il valore generato puo' arrivare fino a 1.000 euro l'anno per singolo correntista, a fronte di un costo medio di conto che supera i 100 euro".

