Banche: Giorgetti, a settembre per prime 10 rapporto prestiti Pmi/attivi a 9%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - A settembre scorso, i primi 10 gruppi bancari per totale dell'attivo di bilancio (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bper, Mps, Mediobanca, Bnl, Cariparma/Cre'dit Agricole, Popolare di Sondrio e Credem) detenevano una quota del mercato nazionale dei prestiti alle Pmi pari al 65%. Il rapporto tra l'ammontare dei prestiti e il totale attivo di bilancio era mediamente pari al 9% nel caso dei prestiti alle Pmi (16% per il complesso dei prestiti alle imprese). Sono dati forniti dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al question time. Con l'eccezione del Trentino-Alto Adige (dove la quota e' minore) sia per i prestiti alle Pmi sia per quelli al complesso delle imprese, la variabilita' delle quote a livello regionale e' contenuta: dal 48,1% del Friuli Venezia-Giulia all'82,5% della Sardegna, con percentuali pari al 76,6% in Liguria, 70,3% in Lombardia e 59,1% in Veneto.

