Banche: Franco, porte girevoli politica-credito? Io evitero'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mar - "Sulla questione delle 'porte girevoli' non so che dire, ognuno ha la sua posizione personale, evitero' io medesimo di muovere in quella direzione". Cosi' il ministro dell'Economia, Daniele Franco, sollecitato a rispondere, nel corso di un'audizione alla Camera sulla cessione della quota pubblica in Mps, sui rapporti tra politica e banche. "L'obiettivo finale di questa operazione - ha ricordato - e' di portare lo Stato fuori dalla proprieta' del Monte Paschi, per separare nettamente la sfera gestionale della banca dal mondo politico".

Bof-Ggz

(RADIOCOR) 28-03-22 16:36:08 (0418) 5 NNNN