Banche: Fracalossi (Ccb) confermato presidente Abi Trento

Nella Provincia oltre 22 miliardi di depositi clientela (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa Centrale Banca, e' stato confermato alla presidenza di Abi Trento per il prossimo biennio su delibera dell'Esecutivo di palazzo Altieri. I prestiti bancari nela provincia autonomia di Trento, ricorda una nota, sulla base dei dati piu' recenti della Banca d'Italia, hanno superato a fine 2024 i 16,3 miliardi. Le imprese sono state finanziate con piu' di 9,3 miliardi e le famiglie con oltre 6,5 miliardi.

Per quanto riguarda la rischiosita' del credito, le sofferenze lorde si sono attestate a 171 milioni (pari all'1% del totale dei finanziamenti). Superiori a 22,3 miliardi i depositi della clientela. 'Si tratta di valori rilevanti - ha dichiarato Fracalossi nel corso della prima riunione di insediamento - pur in un contesto difficile che pone le imprese in una condizione di vigile attesa. E' necessaria un'alleanza ancora piu' stretta tra mondo bancario e produttivo per affrontare insieme le sfide del cambiamento da cui dipendono i fattori produttivi e la crescita: dal rilancio dei settori strategici al supporto per l'internazionalizzazione; dall'innovazione tecnologica ai criteri di sostenibilita''.

Oltre a Fracalossi, fanno parte della Commissione Abi Trento Walter Gislimberti (UniCredit); Massimo Baricelli (Bper); Franca Belli (Mediocredito Trentino-Alto Adige); Enrico Cristoforetti (Credem); Andrej Fischnaller (Intesa Sanpaolo); Ivan Galetti (Popolare Sondrio); Giovanni Silvano (CA Italia); Alessandro Toldo (Popolare dell'Alto Adige); Elisabetta Turri (Cassa Risparmio di Bolzano); Marco Ughes (Banco Bpm); Claudio Valorz (Cassa Rurale Val di Sole) e Judith Zanon (Prader Bank).

