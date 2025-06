Banche: Fondo risoluzione chiude vertenza con Intesa Sanpaolo e incassa 130 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Per capire la vertenza bisogna risalire alle cessioni, tra maggio e giugno 2017, a Ubi (ora Intesa Sanpaolo) e a Bper delle partecipazioni totalitarie detenute dal Fondo nel capitale degli enti ponte di Banca Marche, Pop Etruria, CariFerrara e CariChieti (le good banks) in seguito alla realizzazione di tutte le condizioni sospensive. In quei contratti si prevedeva anche un meccanismo di partecipazione agli utili (profit sharing) per il Fondo in base all'effettivo conseguimento dei benefici attesi derivanti dall'utilizzo, da parte degli acquirenti, delle attivita' fiscali anticipate connesse con le perdite pregresse (dta) dei quattro ex enti ponte. Sul meccanismo di profit sharing si era aperta una divergenza con la banca guidata da Carlo Messina, risolta ora in via bonaria.

Il Fondo di Risoluzione, tornando alla partecipazione in Rev (il veicolo che ha acquisito i crediti delle banche ponte, ndr) ha quindi rettificato nel 2024 per ulteriori 103,6 milioni il valore di iscrizione della partecipazione in Rev, gia' svalutato per 141,4 milioni nel 2020, per 39 milioni nel 2021, per 17,9 milioni nel 2022 e per 94,7 milioni nel 2023, per tenere conto della riduzione durevole di valore di Rev in conseguenza dei risultati economici sfavorevoli riportati nel bilancio di esercizio 2024. Il Fondo scrive che si sono presi in considerazione i fattori strutturali che incidono negativamente sull'operativita' della societa', "vincolata al recupero di un unico portafoglio di sofferenze (conferite nell'ambito della risoluzione delle quattro banche), illiquide, di considerevole anzianita' e in graduale esaurimento" nonche' dell'evoluzione, sin qui sfavorevole, del quadro macroeconomico. Alla luce dell'adeguamento al patrimonio netto contabile di Rev al 31 dicembre 2024, il valore della partecipazione e' stato stimato in 14,7 milioni. Al riguardo, il patrimonio netto include il versamento in conto capitale per 10 milioni di euro e l'aumento di capitale sottoscritto per 50 milioni di euro, effettuati entrambi nel 2024.

Ggz

(RADIOCOR) 07-06-25 15:20:25 (0353) 5 NNNN