Banche: Fondazioni escono da quotate ma entrano nel capitale piccole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - Lo studio degli economisti della Banca d'Italia pubblicato nella collana 'Qef' evidenzia, in termini di patrimonio totale delle Fondazioni, che l'ammontare maggiore e' investito in Intesa San Paolo (64%), segue UniCredit (13%), Cre'dit Agricole Italia (7,5%), Bper (3,6%) e Cassa di Risparmio di Bolzano (3,6 per cento). Le restanti partecipazioni rappresentano percentuali inferiori al 3 per cento. A fine 2021 le Fondazioni non avevano in molti casi ridotto la partecipazione sotto il 'tetto' previsto dal Protocollo salvo che per due casi: la partecipazione di Cariplo in Intesa Sanpaolo e quella di Fondazione Cassa Vercelli in Cassa risparmio di Asti. Tra le partecipazioni prese in altre banche, diverse dalla conferitaria, lo studio segnala l'ingresso in Banca Fucino della Fondazione Banca Monte di Lombardia (8% del capitale) e di tre Fondazioni in Banca Sistema, rispettivamente Fondazione di Alessandria (7% del capitale), di Pisa (7%) e Fondazione Sicilia (un altro 7 per cento).

Ggz

(RADIOCOR) 16-06-24 13:17:48 (0240) 5 NNNN