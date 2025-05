Banche: First Cisl, prosegue desertificazione bancaria, -95 sportelli I trim 2025

Liguria, Friuli e Veneto le regioni piu' colpite (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mag - Nel primo trimestre del 2025 le banche italiane hanno chiuso 95 sportelli, in linea con la tendenza che a fine 2024 ha portato il loro numero sotto quota 20mila. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, che elabora i dati resi disponibili al 31 marzo 2025 da Banca d'Italia e Istat. In particolare viene ricordato che "l'ultimo trimestre dell'anno scorso aveva registrato il numero piu' elevato di chiusure (432) dall'inizio delle rilevazioni nel 2022. Nei primi tre mesi del 2025 il calo e' dello 0,5%: un record anche questo, dal momento che, confrontando la serie relativa ai primi tre mesi degli anni passati, il primo trimestre del 2025 segna il dato peggiore". I tagli alla rete fisica non hanno investito in modo omogeneo le diverse aree del Paese. Le regioni piu' colpite sono state Liguria (- 1,2%), Veneto (- 1%) e Friuli Venezia Giulia (- 0,9%). Si rileva un aumento di uno sportello in Calabria e Umbria, in entrambi i casi dovuto a banche di credito cooperativo.

