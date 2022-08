Banche: Fabi, 4 milioni di italiani senza filiali, piu' di 3mila Comuni scoperti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ago - Tra le Regioni piu' grandi, sottolinea l'analisi della Fabi, quella che presenta una minore presenza di banche, in termini percentuali, e' la Calabria col 28,8% dei cittadini residenti in territori non coperti da agenzie bancarie. Poi, a seguire: Piemonte (13,8%), Abruzzo (12,6%), Campania (12,5%). Fra le regioni piu' piccole, il record e' del Molise (37,3%) seguita, dalla Valle D'Aosta (33,4%). Nelle isole, la desertificazione bancaria interessa il 6,7% della popolazione in Sicilia e il 6,1% in Sardegna.

Emilia Romagna e Toscana sono, invece, le regioni che presentano il maggior tasso di bancarizzazione del territorio nazionale: la popolazione che risiede in Comuni senza banche, infatti, corrisponde, rispettivamente, solo all'1,2% e all'1,5% del totale. In termini assoluti, la regione con il maggior numero di comuni senza banche e' il Piemonte (713 enti locali, 587mila abitanti), seguita da Lombardia (483 enti locali, 575mila abitanti) e, piu' staccate, Calabria (280 enti locali, 531mila abitanti), Campania (280 enti locai, 699mila abitanti), Lazio (179 enti locali, 245mila abitanti), Abruzzo (173 enti locali, 160mila abitanti). In Sicilia e in Sardegna, i comuni senza abitanti sono rispettivamente 132 (320mila abitanti) e 111 (96mila abitanti).

Dalla ricerca, realizzata incrociando i dati statistici della Banca d'Italia e dell'Istat aggiornati a fine 2021, emerge che in meno di 10 anni le banche italiane hanno chiuso 11.231 sportelli: le agenzie erano 32.881 a fine 2012, per poi calare a 23.480 nel 2020 e ancora a 21.650 a fine 2021. Dal 2012 la riduzione e' stata pari al 34,16%, mentre tra il 2020 e il 2021 la contrazione e' stata del 7,79%: in un solo anno le chiusure sono state 1.830. La contrazione ha interessato anche il personale: le lavoratrici e i lavoratori bancari erano 315.238 a fine 2012, 275.433 a fine 2020 e 269.625 a fine 2021.

