Banche: Enria, prepararsi a possibili impatti negativi da deterioramento economia -2

Esposizione settore energetico puo' avvicinare limiti rischio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 01 dic - La Bce, sulla scorta dell'analisi dell'andamento e delle prospettive patrimoniali delle banche raccolti alla fine di ottobre per identificare eventuali vulnerabilita' nella loro adeguatezza di fronte allo choc energetico e all'accresciuto rischio di recessione, ritiene che 'un certo numero di banche sembra utilizzare ipotesi macroeconomiche relativamente blande nei loro scenari avversi, il che si traduce in un impatto moderato sui loro coefficienti patrimoniali'. Di conseguenza, le autorita' di vigilanza 'esamineranno attentamente la pianificazione del capitale e verificheranno le azioni per garantire un adeguato livello di prudenza', ha detto Enria.

Sotto tiro in particolare le esposizioni creditizie nei confronti di mutuatari societari ad alta intensita' energetica: 'Nonostante finora siano stati limitati i segnali di difficolta', molti settori ad alta intensita' energetica si trovano all'inizio della catena del valore, dove le interruzioni possono innescare reazioni a catena'. La Bce si e' concentrata sulle esposizioni al credito e ai derivati nei confronti dei maggiori trader di materie prime energetiche, sulle esposizioni al settore dei servizi energetici e ora sta monitorando attentamente gli sviluppi nei mercati dei derivati energetici. Le esposizioni ai servizi energetici sono aumentate di circa il 14% nei primi tre trimestri dell'anno e un'ulteriore estensione del credito 'potrebbe avvicinare le banche ai limiti di rischio interni'. Tale attenzione e' particolarmente giustificata alla luce del recente allentamento temporaneo dei requisiti di marginazione, che consente l'utilizzo di garanzie bancarie non garantite come collaterale ammissibile per le societa' non finanziarie che accedono ai servizi di compensazione centrale, ha spiegato Enria agli eurodeputati della commissione problemi economici e monetari.

Aps

