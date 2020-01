Banche: Eba testa resistenza sistema a forte recessione e tassi bassi a lungo -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 31 gen - Lo scenario economico avverso non implica cambiamenti di politica economica, fiscale o monetaria. Di conseguenza, la recessione e' piu' pronunciata di quanto sarebbe nel caso in cui la politica monetaria fosse allentata. Lo stress test e' simile a quello del 2018. I principali cambiamenti metodologici riguardano il margine di interesse: il trattamento dei depositi a vista e' stato semplificato e armonizzato; inoltre e' stata standardizzata la quantificazione del punto medio di maturita' degli asset e delle passivita', che nel 2018 era basato su stime interne delle banche ma richiedevano sforzi di assicurazione significativi. Per il rischio di mercato e' stata rivista la definizione delle entrate nette da trading, anch'essa standardizzata; c'e' stato un miglioramento nell'informazione sul requisito di secondo pilastro (cioe' il requisito patrimoniale aggiuntivo che si applica per fronteggiare i rischi sottostimati o non compresi nell'ambito del requisito patrimoniale minimo, noto come 'requisito di primo pilastro'). Il cambiamento climatico non e' compreso nello scenario perche', indica l'Eba, 'tende ad avere un impatto in un termine superiore ai tre anni considerati per lo stress test'

I risultati del test permetteranno ai supervisori di valutare la capacita' delle banche di rispettare i requisiti di capitale minimi e aggiuntivi sotto condizioni di stress economico.

