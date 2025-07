Banche: Di Palma (Bcc San Marzano), impegnati a far crescere i territori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Manduria, 06 lug - 'L'Ai puo' creare posti di lavoro ma ne puo' anche distruggere tantissimi, l'impegno come Bcc e' quello di far crescere i territori, possiamo fare un credito su misura, dare ai nostri clienti quello di cui hanno bisogno'. Lo ha dichiarato Emanuele Di Palma, presidente Bcc San Marzano, intervenendo al Forum in Masseria. 'Parlando della Regione Puglia, da fine 2024 abbiamo avuto un rallentamento dal punto di vista economico seppure un arricchimento dei salari, abbiamo registrato un +2,2% dei depositi in banca ma solo uno 0,4% su investimenti. C'e' grande incertezza che dobbiamo mediare come istituti finanziari. Non bisogna chiudersi nel proprio guscio ma bisogna continuare a investire, continuare a credere in questo paese', ha aggiunto.

