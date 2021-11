Banche: De Poli (Udc), creditori Deiulemar accederanno a Fir? Governo chiarisca

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - "Abbiamo appreso dalla stampa di una petizione indirizzata ai presidenti dei due rami del Parlamento per consentire agli obbligazionisti della fallita Deiulemar di accedere ai fondi previsti dal Fondo indennizzo risparmiatori (Fir). Siamo preoccupati e non perche' questi cittadini non debbano avere una giusta tutela ma, piuttosto, perche' riteniamo che si debba trovare una soluzione ad hoc e non far riferimento allo stesso Fondo la cui dotazione, come prevede la legge, e' destinata i risparmiatori delle ex banche popolari venete e del centro Italia. Al Governo chiediamo, una volta per tutte, di fare chiarezza: i risparmiatori sono preoccupati e noi come loro temiamo vogliamo certezze". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che aggiunge: "Presentero' un'interrogazione parlamentare, gia' nei prossimi giorni, indirizzata al ministro dell'Economia, Daniele Franco. E' assolutamente indispensabile che dalle istituzioni competenti arrivi un messaggio chiaro e preciso. Per i cittadini truffati dai crac delle banche popolari, il rischio e' che al danno si aggiunga la beffa. Al Governo chiedo cosa intenda fare in vista dell'esame della prossima Manovra in Parlamento".

