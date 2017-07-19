Banche: Damiani (FI), strada giusta 106 mln Bcc Iccrea 106 mln per imprese Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - "Ottima notizia lo stanziamento di 106 milioni di euro da parte del gruppo Bcc Iccrea per le aziende di Puglia e Basilicata, iniziativa che offre un'ulteriore spinta all'economia dei nostri territori in questa importante fase di sviluppo avviata con la Zes unica. Ribadisco che e' proprio questa la strada giusta per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno". Lo dichiara in una nota Dario Damiani, capogruppo FI in commissione Bilancio del Senato. "Il tessuto produttivo del Sud e' composto da piccole e medie imprese che necessitano di un accesso al credito rapido e ritagliato sulle loro reali esigenze. Proprio il credito cooperativo, con i suoi istituti radicati sul territorio e la conoscenza profonda delle imprese locali, puo' e deve essere il vero motore della nuova competitivita'. Il Governo sta facendo la sua parte con riforme e investimenti strategici ma il supporto attivo del sistema bancario locale deve accelerare questo percorso di rinascita economica del nostro Sud", conclude Damiani.

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(RADIOCOR) 10-07-26 10:52:25 (0214) 5 NNNN