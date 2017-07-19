Banche: borse di studio Fisac-Unical su legalita' nel settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - Promuovere la ricerca giuridica sui temi della legalita' nel sistema bancario e assicurativo e sulle trasformazioni del settore, tra innovazione tecnologica, sistemi di pagamento e tutela del lavoro. Con questo obiettivo Fisac Cgil e l'Universita' della Calabria (Unical) hanno lanciato il Premio Italo's, concorso rivolto a studenti e giovani ricercatori delle universita' calabresi.

L'iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra Fisac Cgil Calabria, Fisac Cgil nazionale e Cgil Calabria con l'Istituto di Studi Penalistici Alimena, e' aperto a studenti di Giurisprudenza, laureati under 30 e dottorandi o giovani ricercatori under 33 delle universita' calabresi. I progetti dovranno riguardare temi quali AI e cyber-rischi, pressioni commerciali nel lavoro bancario, la legge 231/2001 e compliance, li'evoluzione dei sistemi di pagamento e l'antiriciclaggio.

