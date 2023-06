Banche: Bankitalia, conferma a zero buffer anticiclico per III trimestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - La Banca d'Italia spiega la sua decisione di non gravare le banche con un ulteriore 'fardello' patrimoniale anche con altre motivazioni. Ci sono altri indicatori che segnalano "un indebolimento della condizione macrofinanziaria dell'economia italiana". La crescita dei prestiti bancari si e' ridotta ulteriormente, diventando negativa per il credito alle imprese e i prezzi delle abitazioni in termini reali sono risultati in significativa diminuzione". Nella decisione la Banca d'Italia ha esercitato l'opzione regolamentare prevista dalla Direttiva europea Crd4 e ha escluso le SIM italiane di piccola e media dimensione dall'ambito di applicazione della riserva di capitale anticiclica, tenuto conto, tra l'altro, della relativa rischiosita' sistemica. Nella nota della Banca d'Italia si ricorda che la normativa europea individua nel 'credit-to-gdp gap' il principale indicatore di riferimento per la fissazione del coefficiente della riserva di capitale anticiclica.

