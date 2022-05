Banche: assemblea Bcc Milano approva incorporazione di Bcc Bergamo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mag - L'assemble dei soci della Bcc Milano ha approvato la fusione per incorporazione di Bcc Bergamo. La delibera ha ottenuto il voto del 98% dei 2.187 soci presenti e segue quella arrivata lo scorso 5 maggio dagli azionisti bergamaschi. La nuova banca, che manterra' il nome Bcc Milano e sede a Carugate, sara' operativa dal 13 giugno. Nella sede secondaria di Bergamo, spiega una nota, sara' costituita una specifica direzione di area commerciale. Con questa aggregazione Bcc Milano si consolida come piu' grande banca cooperativa della Lombardia per territorio, volumi e patrimonio, potra' contare su 27mila soci e 112mila clienti e operera' in circa 200 comuni con 66 sportelli. 'La fusione si realizza in piena continuita' di identita', valori e governance - ha commentato il presidente Giuseppe Maino, che e' anche presidente del gruppo Iccrea -. Si realizza un'opportunita' importante sia per la banca, sia per il territorio'. L'assemblea ha anche eletto il nuovo cda, in ui siederanno, oltre a Maino, Augusto Allievi, Giovanni Bolla, Laura Barbanti, Laura Brambilla, Maurizio Comi, Aldo Crippa, Sergio Facchinetti, Giovanni Maggioni, Angelo Marasco, Francesco Percassi, Monica Sambruna e David Sturaro. Maino e' stato confermato presidente, Maggioni e Comi vice presidenti.

