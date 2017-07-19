Banche: Abi-Cerved, si deteriora credito imprese, tasso default al 2,9% nel 2025 -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 ott - Lo scenario previsto nel 2026-2027 ipotizza una crescita economica moderata e una politica monetaria lievemente espansiva. Si stima dunque che i nuovi crediti in default saranno in lieve rialzo nel 2025 ma in graduale discesa nel 2026-2027: dal 2,9% dell'anno in corso si passera' dunque al 3% nel 2026 per poi tornare al 2,9% nel 2027, valori in linea con il periodo pre-Covid e decisamente inferiori rispetto ai picchi toccati durante la crisi dei debiti sovrani. Nel 2026 l'aumento del rischio e' diffuso su tutte le classi dimensionali d'impresa e senza differenze significative nelle dinamiche, cosi' come nel 2027 il calo marginale e' distribuito in maniera omogenea. Ne risulta una percentuale dei tassi di deterioramento a fine periodo superiore a quella del 2019, soprattutto per le grandi aziende (1,9% nel 2027 rispetto all'1,3% del 2019), mentre l'unica classe che si mantiene in linea con il livello ante-pandemia e' quella delle micro imprese (3,1%).

Quanto ai settori, nel 2026 i nuovi crediti deteriorati cresceranno ovunque ad eccezione dell'agricoltura, che si manterra' stabile. Il peggioramento piu' accentuato e' previsto per le costruzioni (dal 3,1% del 2025 al 3,4%), seguite da industria (dal 2,7% al 2,9%) e Servizi (dal 2,9% al 3,0%). Il 2027 vedra' un miglioramento lievemente piu' accentuato per l'Industria e le Costruzioni (-0,2 punti percentuali) mentre Servizi e Agricoltura scenderanno solamente di un decimo di punto. Tutti i settori restano al di sotto del livello pre-pandemico tranne l'Industria (2,7% nel 2027 contro il 2,3% del 2019).

Cel

(RADIOCOR) 07-10-25 15:13:04 (0473) 5 NNNN