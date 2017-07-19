Banche: Abi, nove clienti su dieci disponibili per servizi non finanziari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - Nove clienti su dieci delle banche italiane gradirebbero nuovi servizi non finanziari dal loro isituto di riferimento: da quella fiscale alla protezione digitale, dai servizi per il welfare a quelli per la gestione immobiliare. La richiesta arriva anche dal mondo delle piccole imprese: protezione informatica, cybersicurezza, consulenza per il welfare e per tutte le tematiche Esg.

Sono i dati che emergono da una ricerca Ipsos realizzata per conto del Comitato tecnico di Abi sulla concorrenza non tradizionale, presieduto da Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo. Il Comitato e' chiamato a immaginare come sara' il futuro dell'industria bancaria. Le conclusioni della ricerca, sintetizza il Direttore generale di Abi, Marco Elio Rottigni nel corso di una tavola rotonda, mettono in luce che la clientela delle banche per questi servizi gradisce il supporto della banca di cui ha fiducia: "non cambieremo il nostro lavoro, e' qualcosa che si aggiunge e i clienti lo chiedono a noi perche' hanno fiducia". La sfida, aggiunge Rottigni, sara' la capacita' di trasformarsi in advisor per mantenere la prossimita' al cliente. La ricerca, osserva Barrese, "e' un'analisi di quello che i clienti vogliono e desiderano e di come la banca possa essere elemento essenziale per soddisfarli".

Ggz

(RADIOCOR) 24-02-26 13:06:58 (0342) 5 NNNN