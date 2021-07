Banche: Abf, nel 2020 ricorsi aumentati del 40%, restituiti 22mln a clienti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - Le regioni del Centro e del Mezzogiorno si sono caratterizzate per un numero di controversie in rapporto al numero di abitanti piu' elevato rispetto a quelle del Nord, si legge nella relazione secondo cui l'aumento dei ricorsi ha interessato tutti i collegi: quelli di Roma e Milano hanno ricevuto il maggior numero di istanze. I ricorsi sono stati avanzati in prevalenza da uomini (64%) con una distribuzione per genere diversa tra le regioni: gli uomini hanno rappresentato meno del 60% dei ricorrenti in Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna; quasi il 70% in Sicilia, Campania e Puglia. Il contenzioso in materia di cessione del quinto dello stipendio "e' stato presentato per circa i due terzi da uomini, mentre quello in materia di bancomat, depositi a risparmio e Buoni fruttiferi postali nel 50% circa dei casi e' stato avanzato da donne". La maggioranza dei ricorsi, continua la relazione, ha continuato a essere presentata con l'assistenza di avvocati o altri professionisti (65% nel 2020 in aumento di 6 punti percentuali rispetto all'anno precedente" e "il dato ha risentito dell'aumento e dell'elevata incidenza dei ricorsi in materia di cessione del quinto caratterizzati per la quasi totalita' dalla presenza di un rappresentante".

Per quanto riguarda la tipologia di intermediari coinvolti nelle controversie i ricorsi nei confronti di banche con forma giuridica di societa' per azioni hanno costituito la quota prevalente, in aumento di oltre 4 punti percentuali (57,7%) rispetto al 2019; in lieve calo i ricorsi contro societa' finanziarie (19,6%), mentre sono rimasti stabili i ricorsi presentati contro Poste Italiane spa (16,5%).

