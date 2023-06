Banche: 'strascichi' delle venete e Casse centro Italia in carte Bankitalia

Rev Gestioni Crediti svalutata in 3anni per quasi 200 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 giu - I dieci anni di crisi delle banche in Italia, che il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha voluto 'archiviare' nelle sue ultime Considerazioni finali, lo scorso 31 maggio, sono effettivamente alle spalle ma gli strascichi sono ancora presenti, come documentano le carte di via Nazionale. E' il caso del Fondo di risoluzione, che continua a trascinare il fardello delle quattro casse del Centro Italia, (Marche, Etruria, Chieti e Ferrara) che l'Italia, primo paese in Europa dopo l'entrata in vigore della normativa Ue, fu costretta a sottoporre a risoluzione. Nella relazione annuale della Banca d'Italia spuntano anche le banche venete, le due popolari (Vicenza e Veneto Banca) che finirono invece in liquidazione due anni dopo (2017). Gli strascichi emergono dalla relazione annuale del Fondo nazionale di risoluzione e dalla Relazione sulla gestione della stessa Banca d'Italia.

Il Fondo nazionale di risoluzione (con un patrimonio autonomo da quello della Banca) rivela come lo scorso anno abbia dovuto svalutare ulteriormente la partecipazione nella Rev Gestione Crediti, la societa' veicolo che imbarco' nel 2017 oltre 2 miliardi di crediti deteriorati delle quattro banche ponte nate dalla risoluzione. La partecipazione vale 113 milioni ed e' stata svalutata per 17,9 milioni. La partecipazione nella Rev era stata svalutata per 141,4 milioni nel 2020 e per ulteriori 39 milioni nel 2021. Il Fondo ha poi riconosciuto 6,4 milioni di indennizzi a Intesa Sanpaolo (subentrata a Ubi che aveva acquisito le banche ponte di Marche, Etruria e Chieti, ndr) a seguito delle richieste di indennizzo e 12,5 milioni a Bper ma questi ultimi sono stati interamente compensati con la plusvalenza Cedacri residua (pari a 6,5 milioni), si legge, e con quota parte dei benefici derivanti dal meccanismo di profit sharing inserito all'epoca nei contratti di vendita delle 'good bank'.

