Banche: 'strascichi' delle venete e Casse centro Italia in carte Bankitalia -2

Divergenza Fondo-IntesaSp chiusa con assegno banca da 12 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 giu - Il rendiconto del Fondo rivela che a fine 2022 Intesa Sanpaolo ha presentato 1.719 richieste di indennizzo relative ai crediti acquisiti dalle tre 'good bank', finite all'interno del gruppo appunto come eredita' Ubi, mentre Bper ha chiesto indennizzi per 550 crediti ex CariFerrara in portafoglio. In gran parte si tratta di richieste di risarcimento a fronte di violazioni di norme, da parte delle banche finite in risoluzione, di concessione del credito. Dal resoconto del Fondo si apprende anche della conclusione ("bonaria composizione") di una "divergenza" con Intesa Sanpaolo sulla clausola del possibile incremento del prezzo di acquisto (excess amount). Intesa alla fine ha fatto un bonifico da 12 milioni al Fondo che lo ha registrato a conto economico.

Per le ex Popolari di Vicenza e Veneto Banca, gli ultimi sviluppi li riporta la Relazione sulla gestione di via Nazionale che evidenzia lo strascico di attivita' dei commissari liquidatori. Sono in via di completamento, si legge, le attivita' propedeutiche al deposito dello stato passivo delle due liquidazioni. Un'attivita' quella dei commissari risultata "particolarmente onerosa" per la mole di domande, spesso reiterate piu' volte. I commissari liquidatori - aggiunge la Banca d'Italia - hanno continuato la cessione sul mercato, attraverso procedure competitive, delle partecipazioni societarie non acquisite da Intesa SanPaolo, nonche' la dismissione delle opere d'arte.

Proseguono, inoltre, le azioni di responsabilita' e, per entrambe le liquidazioni, pendono davanti alla Corte di cassazione i giudizi riguardanti la dichiarazione dello stato di insolvenza. Il documento di via Nazionale rivela infine che i commissari liquidatori di Veneto Banca, oltre alle azioni di responsabilita' gia' pendenti nei confronti degli ex esponenti della banca, hanno "avviato un'autonoma azione nei confronti della societa' di revisione" della banca il cui deus ex machina era Vincenzo Consoli.

