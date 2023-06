Banca Valconca: commissari firmano accordo per fusione con Cherry Bank

Definiti termini e condizioni dell'operazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 giu - I commissari straordinari di Banca Popolare Valconca spa e Cherry Bank, banca veneta guidata da Giovanni Bossi che ne e' anche l'azionista di riferimento, hanno firmato l'accordo quadro che fissa i parametri per la fusione per incorporazione del piccolo istituto romagnolo in Cherry Bank.

L'offerta ricevuta da Cherry Bank, nell'ambito di una procedura competitiva aperta a gennaio, "e' stata l'unica - si legge in una nota - che rispettasse i requisiti richiesti dalla procedura in termini di perimetro di Banca Popolare Valconca oggetto di aggregazione, di valorizzazione del rapporto con i soci attuali, di rafforzamento patrimoniale e di tutela del personale e della vocazione territoriale della Banca" affermano i commissari straordinari di Valconca, Livia Casale e Francesco Fioretto, in una nota. La banca lo scorso anno stava per convolare a nozze con Blu Banca, controllata del gruppo Popolare del Lazio, ma a sorpresa l'assemblea straordinaria boccio' a maggioranza la proposta di fusione.

Dopo poche settimane arrivo' il commissariamento, proposto da via Nazionale. L'accordo prevede che ai soci della Valconca vada 1 azione ordinaria di Cherry Bank per ogni azione ordinaria Banca Popolare Valconca detenuta e il rapporto di concambio consentira' loro di arrivare a detenere il 10% del capitale sociale di Cherry Bank post fusione. In un'ottica di sostegno a quei soci che avessero necessita' di liquidare le proprie azioni, il banchiere azionista Bossi "si e' impegnato personalmente ad acquisire o far acquisire azioni per un controvalore massimo complessivo pari a 2 milioni, garantendo l'acquisto delle prime 700 azioni per ciascun socio richiedente".

Ggz

(RADIOCOR) 01-06-23 16:26:14 (0489) 5 NNNN