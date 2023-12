Banca Sviluppo (Iccrea): riscatta azioni privilegiate in mano a piccoli azionisti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - Banca Sviluppo spa, banca interamente controllata da Iccrea, che per anni ha svolto il ruolo di 'ciambella di salvataggio' per banche di credito cooperativo in difficolta', ha varato un'operazione che porta alla cancellazione di tutte le azioni privilegiate emesse. In un annuncio a pagamento, la banca presieduta da Maurizio Longhi (presidente anche di Bcc Roma), annuncia di aver effettuato il riscatto di tutte le azioni privilegiate ad un prezzo di 2,29 euro per azione. L'importo dell'operazione e' di oltre 900 mila euro. Il capitale ordinario e' invece tutto in mano al gruppo bancario Iccrea.

Le azioni privilegiate sono un retaggio di una delle prime operazioni di salvataggio, all'inizio degli anni Duemila. Il prezzo di riscatto e' stato messo a disposizione, si legge nell'annuncio, dei titolari delle azioni riscattate, una pletora di piccoli azionisti, che dovranno farsi parte attiva per incassare le somme spettanti. Banca Sviluppo, dopo aver acquistato negli anni molte realta' a rischio liquidazione, per salvaguardare la presenza del credito cooperativo in varie aree del Paese, dal 2016, anche in vista del riassetto del settore con la nascita dei gruppi cooperativi, ha avviato una campagna di cessione di asset e e relativi sportelli a Bcc sane presenti sul territorio. In totale sono stati ceduti 108 sportelli (39 in Veneto, 24 in Calabria, 29 in Emilia Romagna, 5 in Campania e 10 filiali in Sicilia) ed oggi la banca ha un'unica filiale presso il quartier generale del gruppo Iccrea, nella campagna romana. L'ultima operazione nel 2022: la cessione a Bcc Basilicata delle filiali di Satriano di Lucania e di Tito. Banca Sistema ha chiuso il 2022 con una perdita di 3,5 milioni.

