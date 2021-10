Banca Sistema: sostiene Woom Italia con linea di factoring

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 ott - Banca Sistema sostiene Woom Italia, ente di formazione e agenzia di servizi al lavoro accreditati dalla Regione Puglia, con una linea di factoring definita 'rilevante'. 'Con il progetto Garanzia Giovani - spiega una nota - Woom Italia ha erogato oltre 2.300 corsi di formazione e accompagnato al lavoro piu' di 5mila giovani con un tasso di placement occupazionale vicino al 50%'. 'Siamo soddisfatti di sostenere una realta' cosi' importante per la formazione delle generazioni future - ha commentato Andrea Trupia, direttore della divisione Factoring di Banca Sistema -. La pandemia ha aggravato la situazione di molti ragazzi, soprattutto nel Sud Italia, ma proprio in questo frangente, grazie a Woom Italia, attiva da anni in questo settore con grande professionalita' ed esperienza, molti giovani hanno avuto la possibilita' di partecipare a corsi di formazione anche in modalita' digitale sulla base delle esigenze di mercato'.

