Banca Progetto: continua trasformazione digitale, sigla accordo con DOT

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - Banca Progetto continua la sua trasformazione digitale e per questo ha siglato una partnership con DOT 'Digital On Things', societa' di consulenza che opera nel mondo CRM (Customer Relationship Management) e Data Monetization che supporta la piattaforma Salesforce implementandone i servizi offerti.

Come indicato in una nota, l'integrazione tra i servizi di Banca Progetto e le implementazioni tecnologiche offerte da DOT sulla piattaforma Salesforce, permetteranno di creare un'ulteriore evoluzione rispetto al modello bancario tradizionale, sfruttando le infrastrutture di CRM per ottimizzare i servizi offerti e valorizzare le peculiarita' specifiche di ogni cliente. Banca Progetto sara' in grado di acquisire una conoscenza a 360 gradi della propria clientela e di garantire cosi' un'esperienza altamente personalizzata e tailor-made in base alle specifiche esigenze di ciascuna azienda, adottando strumenti per comprendere meglio le complessita' del mercato e del tessuto imprenditoriale italiano e di tradurle in soluzioni di business reali. 'Con questo accordo con un leader nella gestione dei clienti rendiamo ancor piu' fluido il nostro processo di richiesta di finanziamento delle Pmi, dando un ulteriore strumento operativo alla nostra rete: obbiettivo finale, miglioramento della qualita' del servizio e dei tempi di risposta , totalmente alternativi a quelli del settore ', ha dichiarato Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 13-01-21 10:28:14 (0238) 5 NNNN