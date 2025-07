Banca Pop.Sondrio: consolida rete Nord-Est e apre nuova filiale a Jesolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 lug - Banca Popolare di Sondrio apre una nuova filiale a Jesolo, consolidando la propria presenza nella regione Veneto, dove e' gia' attiva con sei agenzie a Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia e San Dona' di Piave. La nuova filiale, situata in via Aquileia 167, in una posizione centrale nel cuore del Lido di Jesolo, tra piazza Brescia e piazza Mazzini, offrira' i principali servizi bancari e consulenziali per famiglie, imprese e professionisti.

'Con Jesolo rafforziamo la nostra presenza in Veneto, una regione che rappresenta per noi un punto di riferimento strategico, ricca di opportunita' e di vitalita' economica" commenta Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale di Banca Popolare di Sondrio. "Questa apertura rientra in un progetto piu' ampio di espansione territoriale che, in un contesto di razionalizzazione del settore, assume un significato ancora piu' forte: apriamo nuove sedi e inseriamo nuove professionalita', contribuendo a creare valore, occupazione e prossimita'. Una scelta in linea con i nostri valori e con il nostro impegno verso i territori'.

