Banca popolare Cortona: acquista quota 5% della start up Dometria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set - La Banca Popolare di Cortona ha acquisito il 5% di Dometria, startup nata da un progetto di ricerca sviluppato all'interno della Scuola Superiore Sant'Anna e specializzata nell'applicazione di dati, intelligenza artificiale e modelli avanzati al mercato immobiliare. L'operazione, si legge in una nota, si inserisce nella politica delle alleanze strategiche perseguita dalla Banca, volta a "rafforzare il proprio percorso di innovazione e a sviluppare nuove competenze e opportunita' attraverso la partecipazione e la collaborazione con realta' altamente specializzate".

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