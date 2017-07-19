Banca popolare Cortona: acquista quota 5% della start up Dometria
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set - La Banca Popolare di Cortona ha acquisito il 5% di Dometria, startup nata da un progetto di ricerca sviluppato all'interno della Scuola Superiore Sant'Anna e specializzata nell'applicazione di dati, intelligenza artificiale e modelli avanzati al mercato immobiliare. L'operazione, si legge in una nota, si inserisce nella politica delle alleanze strategiche perseguita dalla Banca, volta a "rafforzare il proprio percorso di innovazione e a sviluppare nuove competenze e opportunita' attraverso la partecipazione e la collaborazione con realta' altamente specializzate".
Com-Cel.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 25-09-26 17:07:55 (0459)IMM 5 NNNN