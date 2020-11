Banca Mondiale: morto l'ex presidente James Wolfensohn

Aveva guidato l'organizzazione di Washington per 10 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - E' scomparso l'ex presidente della Banca Mondiale, lo statunitense James Wolfensohn, che aveva guidato l'organizzazione mondiale che combatte la poverta' tra il 1995 e il 2005. Sotto la sua presidenza, ricorda l'attuale presidente, David Malpass, la Banca Mondiale "ha dato la priorita' alla riduzione della poverta' e ha raddoppiato gli sforzi per combattere la corruzione, dare voce ai poveri e ampliare l'impatto degli investimenti per lo sviluppo". Cordoglio anche da parte del Direttore generale del Fondo Monterario, Kristalina Georgieva, che aveva lavorato con Wolfensohn e lo ricorda come amico e mentore: "e' stato un eroe per me come lo e' stato per tanti, in particolare per i piu' vulnerabili del mondo".

