Banca Mediolanum: nasce la Fondazione Ennio Doris, Sara Doris presidente -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - "Mio padre - ha detto Sara Doris, Vice Presidente di Banca Mediolanum e Presidente di Fondazione Ennio Doris - ha fondato la sua vita e Banca Mediolanum chiedendosi in che modo potesse essere utile agli altri. Ha sempre pensato che chiunque avesse il diritto e il dovere di mettere a frutto i propri talenti, di essere sostenuto in un momento di difficolta', di avere una seconda possibilita', di essere e sentirsi utile, avere un ruolo riconosciuto all'interno della societa' e della famiglia. Abbiamo fortemente voluto Fondazione Ennio Doris come memoria generativa per tramandare il segno che ha lasciato mio padre che da oggi sara' ancora piu' concreto'.

La nascita della Fondazione si accompagna all'emissione di un francobollo commemorativo "emesso a tempo di record grazie alla congiunta collaborazione dell'attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste Italiane". Per Giovanni Pirovano, Presidente di Banca Mediolanum, "il francobollo rappresenta il caleidoscopio di una nazione. E' lo specchio che riflette le immagini piu' belle e autentiche di un Paese, immagini da coltivare, apprezzare e conservare nel tempo.

Ennio Doris, banchiere italiano illuminato e fondatore di Banca Mediolanum, viene raffigurato ad imperitura memoria su un francobollo, conservando in questo modo il suo ricordo vivo in un frammento di eternita'. E' nostro dovere tramandare alle future generazioni il suo operato, i suoi insegnamenti, i suoi valori, la sua forza innovatrice, in Italia ma anche nel mondo intero'.

