Banca Ifis: national partner di Cortina 2021 e dei mondiali di sci

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 7 set - Gruppo Banca Ifis e' national partner di Cortina 2021. La Banca ha firmato l'accordo per diventare 'partner esclusivo di categoria merceologica dei Mondiali' sia per la Fondazione che per la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi)

"L'innovativo marchio di Banca Ifis, con il suo digital bloom - si legge in un comunicato - u'accompagnera' dunque tutti i Campionati del Mondo nei diversi eventi, iniziative sportive, istituzionali, culturali, educative e promozionali che verranno promosse e organizzate a livello nazionale e internazionale"

Oltre alla sponsorizzazione di Cortina 2021, la Banca sara' anche 'Official Partner Fisi' per tutta la stagione sportiva 2020/2021: il brand dell'istituto bancario apparira' sulle tute degli atleti e delle atlete della nazionale italiana di sci per le gare tecniche, slalom e gigante.

