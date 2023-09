Banca Ifis: Furstenberg, sostegno economico e culturale arte centrale in strategia banche

Legame banche-arte indissolubile fin da antichita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Venezia, 28 set - 'Oggi il giardino di Villa Furstenberg diventa lo spazio naturale per le sculture: un work in progress dove, ogni anno, verranno collocate nuove opere. Abbiamo invitato anche la Biennale a partecipare a questo lavoro in corso. Una vera e propria chiamata alla partecipazione da parte nostra. L'arte e' strettamente connessa con scienza, economia e societa'. Il legame tra arte e banche e' chiaro e indissolubile fin dall'antichita''. Lo ha detto il presidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio, commentando l'inaugurazione del Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis, l'esposizione permanente di sculture monumentali ospitata all'interno della cinquecentesca Villa Furstenberg a Mestre, in provincia di Venezia, sede della banca. 'Il sostegno economico e culturale all'arte, si rivela, oggi, uno strumento principe nello sviluppo delle strategie di posizionamento delle banche familiari europee', ha detto Furstenberg, sottolineando che 'oggi, il binomio arte-imprese si configura come una modalita' nuova di operare, volta a rafforzare reciprocamente lo sviluppo tra la banca e la comunita' di riferimento'. Le indagini del 2016 e del 2019 sul fenomeno di corporate collecting in Italia 'hanno mostrato una maggiore consapevolezza delle imprese italiane riguardo al ruolo dell'arte all'interno dell'organizzazione, che e' andato oltre il semplice marketing e la promozione, per diventare un nuovo approccio nelle relazioni con i dipendenti. Se Banca Ifis oggi e' una challenger bank europea e' soprattutto grazie al contributo del loro lavoro", ha detto.

