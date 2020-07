Banca Generali: Mossa, orgogliosi di conti, cresceremo piu' del mercato

"La nostra banca e' solida e flessibile" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - 'Siamo molto orgogliosi del risultato del semestre per le dinamiche di crescita commerciale e qualita' dei ricavi che hanno confermato il trend di diversificazione degli attivi'. Cosi' in una nota il numero uno di Banca Generali, Gian Maria Mossa, commentando i conti del primo semestre. 'In un momento straordinariamente difficile per le incertezze prima sanitarie e poi economiche, i nostri banker hanno saputo dimostrare le proprie competenze e il valore della professionalita' registrando i migliori dati di crescita di raccolta da struttura esistente per la banca. - ha aggiunto - Tra le nuove iniziative, l'offerta in prodotti Esg e le soluzioni innovative per avvicinare il risparmio privato all'economia reale, stanno trovando crescente riscontro tra la clientela che riconosce il valore della nostra offerta gestita'. 'Nonostante le complessita' e le incognite all'orizzonte la flessibilita' e la solidita' della banca ci pongono nelle migliori condizioni per continuare a crescere in misura superiore al trend di mercato di riferimento', ha concluso Mossa.

