Banca Fucino: Maiolini, chiuderemo il 2023 con miglior bilancio della storia

Aumento e' da 150mln; dopo Enpam entra anche Fondazione Bnc (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - Banca del Fucino si appresta a chiudere il 2023 con "il migliore bilancio della sua storia", indica l'amministratore delegato Francesco Maiolini che commenta a Radiocor il nuovo aumento di capitale della banca, "da 150 milioni", al quale oggi ha aderito l'Enpam, la maggiore cassa privatizzata italiana, con un investimento da 23,8 milioni. L'aumento, lanciato nei mesi scorsi, con l'obiettivo di chiudersi entro il 2025, "e' gia' oltre la meta' del guado" aggiunge Maiolini. Accanto ad Enpam, tra gli investitori istituzionali, e' entrata anche la Fondazione Bnc con un investimento di circa 2,5 milioni. "Il capitale e' lo strumento per crescere e far diventare la banca piu' redditizia" aggiunge il top manager dell'istituto romano aggiungendo che la ricapitalizzazione non e' finalizzata a rafforzare la struttura patrimoniale "siamo ampiamente sopra i ratio prudenziali, questo ci tranquillizza". Maiolini aggiunge che dal suo osservatorio non registra un peggioramento della qualita' del credito, nonostante la situazione congiunturale non sia delle piu' favorevoli. Banca Fucino, ricorda, ha ceduto crediti deteriorati all'inizio del 2023 e si ritrova con un residuo di "poche decine di milioni". La Banca, fondata dalla famiglia Torlonia 100 anni fa, acquistata dal gruppo Igea quattro anni fa e oggetto di una profonda ristrutturazione ("siamo ripartiti da zero" ricorda Maiolini), lo scorso anno ha chiuso con un utile di 17 milioni. Nel capitale di Banca Fucino, dopo l'uscita, a fine 2021, dell'azionista GGG Holding di Giorgio Girondi, che deteneva oltre il 25% del capitale, sono entrati nomi importanti dell'imprenditoria italiana tra i quali, lo scorso anno, Sri Group di Giulio Gallazzi e Finvacchi. Il primo azionista e' Upz Investment dell'imprenditore abruzzese Umberto Petricca. Nel capitale ci sono anche, tra gli istituzionali, l'ente previdenziale Enpaia (periti agrari) e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Ggz

