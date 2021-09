Banca Fucino: lancia entro l'anno piattaforma di open banking

Masi: in Abruzzo concorrenti chiudono, noi restiamo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 set - Banca del Fucino "entro l'anno" intende lanciare una piattaforma di open banking attraverso la controllata Igea Digital Bank. Lo annuncia il presidente dell'istituto, Mauro Masi, nel corso dell'Abruzzo Economy Summit. L'iniziativa partira' dalla piattaforma proprietaria di lending sviluppata dal gruppo bancario "senza investimenti faraonici e senza outsourcing" nota ancora Masi che nel suo intervento esamina la situazione del credito in regione. Negli ultimi quindici anni in Abruzzo "le banche si sono dimezzate" e la contrazione del credito, anche per effetto dei paletti regolamentari imposti alle banche. e' stata del 30% nel periodo 2011-2019. "In regione l'inversione del trend del credito si e' registrata solo a partire dal settembre scorso" aggiunge il presidente di Banca Fucino indicando come solo nel 2020 altre banche concorrenti abbiano chiuso complessivamente 30 sportelli. "Banca Fucino non ha ridotto la sua presenza" ed ha incrementato a doppia cifra gli impieghi nell'ultimo anno. Dall'Abruzzo arriva una forte domanda di credito per la ripartenza, aggiunge ancora Masi, e la banca sta investendo nel territorio immettendo risorse di qualita'.

