Banca Finint: struttura e colloca per Telebit minibond da 15 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 13 ott - Telebit, societa' specializzata nelle Ict (Information & Communication Technology), ha emesso un Minibond da 15 milioni di euro funzionale alla crescita organica e straordinaria della societa' che investira' anche in asset per il raggiungimento di obiettivi ESG. Contestualmente, Telebit e' stata tra le prime societa' ad aver intrapreso il programma 'Basket Bond Italia', promosso da Banca Finint in cooperazione, tra gli altri, con Assindustria Venetocentro.

L'operazione, di durata pari a 6 anni, e' stata strutturata e collocata da Banca Finint in qualita' di arranger e banca agente e ha visto la partecipazione in qualita' di investitori di Iccrea Banca, Volksbank, Veneto Sviluppo (Finanziaria Regionale della Regione Veneto) e Mediocredito Trentino Alto Adige. Telebit ha chiuso il bilancio 2021 con ricavi consolidati pari a circa 150 milioni e conta su 750 collaboratori e 25 sedi operative.

'Ringraziamo gli investitori per aver creduto e sostenuto il piano industriale 2022-2026 'Ambizione Sostenibile' che ci lancia ad essere un riferimento nazionale del nostro settore - dichiara Giacomo Quarta, AD di Telebit. - In Telebit da sempre siamo appassionati alle sfide, e anche questa volta daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi, mantenendo sempre l'attenzione al modo in cui facciamo business, ovvero ricordandosi della responsabilita' che abbiamo nei confronti delle persone, degli stakeholders, dell'ambiente che ci circonda, cercando cosi' di contribuire alla creazione di un paese migliore'.

