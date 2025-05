Banca Etruria: Cassazione accoglie ricorsi Consob contro ex vertici

'Sanzioni non tardive, giudizio da rifare' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Nuovo processo per gli ex vertici della Popolare dell'Etruria e del Lazio.

Le sanzioni irrogate (nel luglio 2017) dalla Consob per 'carenze informative nel prospetto per l'offerta di azioni' (del 7 giugno 2013), non erano tardive in quanto soltanto nel maggio 2016 la Consob aveva ricevuto dalla Banca d'Italia l'esito dei rilievi ispettivi condotti da via Nazionale nel 2013. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con una serie di ordinanze (nn. 13019; 13104;13105; 13106; 13108 e 13110) pubblicate oggi, con le quali ha accolto i ricorsi dell'Autorita' di via Martini contro le decisioni della Corte di appello di Firenze che, nel 2019, ritenendo tardiva l'instaurazione della procedura sanzionatoria, in quanto iniziata solo nel 2016 (in violazione del termine di 180 giorni fissato dal Tuf), aveva annullato le delibere sanzionatorie emesse nei confronti di: Giuseppe Fornasari, gia' presidente della banca e membro del comitato esecutivo (80mila euro); Luca Bronchi, gia' Direttore generale (80mila euro) e dei consiglieri Enrico Fazzini (30mila euro), Luigi Bonollo (30mila), Giovan Battista Cirianni (30mila) e Giampaolo Crenca (30mila euro).

